TOGG için ön sipariş tarihi verildi

Yerli otomobil TOGG için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş verilebilecek.

Yerli otomobil TOGG’un fiyatı 953 bin TL’den başlayacak. TOGG’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ’’ TOGG T10X, doğuştan elektrikli, bağlantılı ve hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle bir otomobilden fazlası. 16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ön siparişe katılmak için togg.com.tr’ye girin veya Trumore’u indirin ’’ denildi.