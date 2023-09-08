TOGG'lar sünnet çocukları için süslendi

Bilecik’te korunma ve bakım altında bulunan 13 çocuk sünnet ettirilirken, Vali Şefik Aygöl sünnet arabası olarak süslenen TOGG’un direksiyonuna geçti, çocukları gezdirdi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan ve 13 çocuk için sünnet düğünü merasimi düzenlendi. Kurum bahçesinde düzenlenen sünnet merasiminde çocuklar atlarla alana geldi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl bir konuşma yaparken, korunma ve bakım altında bulunan çocukların her zaman yanında olduklarını söyledi. Düğün merasimi ve etkinliklerinde mehter takımı gösterisi, kılıç kalkan oyunu gösterisi, halk oyunları gösterileri, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi okumasıyla devam etti.

Ardından 2 adet TOGG araç sünnet arabası olarak süslendi. Araçların birine başına Bilecik Valisi Şefik Aygöl, diğerinin başına ise Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk geçti. İkili konvoyla ilçede merkezinde bir tur atarken, çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.