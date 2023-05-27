Togg, Osman Gazi'nin oğlunun hâkimiyet sürdüğü ilçede

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bu kez de Osman Gazi’nin oğlunun hâkimiyet sürdüğü ilçede vatandaşların beğenisine sunuldu.

Osman Gazi’nin üçüncü oğlu olan Yahşi Pazarlu Bey’e iskan ve idare etmesi amacıyla Bilecik’in Pazaryeri havalesi verilmişti. Bu ilçeye getirilen Togg, Pazaryeri Belediyesi önünde sergilenirken, yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bolca hatıra fotoğrafı çekildi. Togg’un direksiyonuna geçen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Togg 62 yıl önce yarım kalan bir devrimin geç kalmış hikâyesidir. Türk milleti bu akıllı aracı yapmayı başardı. Bundan sonra da daha büyük şeyler başaracaktır. Yerli otomobilimizi bugün Pazaryeri ilçemizde hemşehrilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Gurur verici müthiş bir görseli var. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.