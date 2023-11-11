Togg'un keyfine varamadı aldığından beri iki kere arıza yaptı

Kura sonucunda satın alma hakkı elde ettiği Togg’u iki ayda iki kere arıza yaptı. Elektrikli otomobil, servis elemanlarının yardımıyla hareket edebilir duruma getirildi, daha sonra başka bir araç yardımıyla çekiciye yüklendi.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, en çok satılan elektrikli otomobillerin başında yer alıyor. Hızlı bir şekilde teslimatları artırılan yerli araç trafikte çoğalmaya devam ediyor. Ancak bazı araçlarda teknik arıza meydana gelebiliyor. Togg’un T10X model aracı iki ay içerisinde iki kere arıza yaparak yolda kaldı. Araç, çekiciyle Togg’un Zeytinburnu’nda bulunan servisine götürüldü. Arıza yapan Togg, kapalı otoparktan başka bir aracın yardımıyla çıkarıldı. Elektrikli otomobil, servis elemanları tarafından hareket edebilir duruma getirilerek, çekildi.

“Son iki ay içindeki ikinci arızası”

Togg aracının iki ay içerisinde iki kere arıza verdiğini belirten Avukat İrfan Hattatoğlu, “Aracı alalı yaklaşık 2 ay oldu. 2 binli sıralardaydım. Aracı memnun olarak kullanıyorum. Gerçekten değerinin üzerinde bir araç. Sanırım üretim için acele ettiler. Son iki ay içerisinde iki kere arıza verdi. Yol yardımı çağırdım. Aküye baktılar sorun olmadığı görüldü. Ardından bilgisayara bağladılar sorunu çözmek için yine olmadı. Çekici çağırdık, servise götürecekler. Otoparkta kalması daha büyük sorun. Çekici giremiyor. Tabi böyle durumlar elektrikli araca bakışı negatif hale getiriyor. Ümit ederim Togg’daki bu tür sorunlar kısa sürede çözülür. En azından çözüme kavuşsun ki teslim alanlar sorun yaşamasın ben 24 saattir araçsız kaldım. Uzun yolda, ya da ailemle olabilirdim” şeklinde konuştu.

“Yol yardım aracın hareket etmesi ile ilgili işlemler yaptı”

Arıza talebi sonrası Togg tarafından hızlı bir dönüşün yapıldığını vurgulayan Hattatoğlu, “Togg tarafından da sorunu bilmiyorlar. İttirilmemesi gerektiği söyleniyor. Yol yardım aracın hareket etmesi ile ilgili işlemler yaptı. Ümit ederim doğru bir yol izlemişizdir. Servise gittikten sonra sorunu çözmeye çalışacaklar” dedi.