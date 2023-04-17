TOGG'un logosunu çiçeklerle işlediler

Gebze Belediyesi ekipleri, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un logosunu çiçeklerle işledi.

TOGG'un logosunu çiçeklerle işlediler
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Gebze Belediyesi ekipleri, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un logosunu çiçeklerle işledi.

Baharın gelmesiyle Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, ana arter ve kavşakları çiçek ve bitkilerle donatıyor. Anibal Kavşağında çiçeklendirme çalışması yapan ekipler, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un logosunu çiçeklerle işledi. Ekiplerin çiçeklendirme çalışması güzel görüntüler oluşturdu.