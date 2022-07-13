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Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

Kurban çalışmaları çerçevesinde Togo'da bulduğu esnada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Ercan Ersoy, Bursa'da defnedildi.

Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
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Togo’daki kurban çalışmalarında görevli 5 kişiden oluşan ekibin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu Ercan Aksoy, Resul Çerezoğlu ve İbrahim Chabane hayatını kaybetti. Resmi işlemlerin ardından Bursa’ya getirilen Aksoy’un cenaze namazına Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, STK yöneticiler, sevenleri ve yakınları katıldı. Bursa Küçük Sanayi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksoy, Hamitler Mezarlığına defnedildi. Aksoy’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
İHA
Editör

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