Tohumluk arpa dağıtımı devam ediyor
Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Töreni ile Büyüksinekli, Küçüksinekli ve Alipaşalı 150 üreticiye 495 bin TL değerindeki 30 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 1.500 dönüm araziye ekim yapabilecek.
BALCI: “BAŞKANIMIZ ÇİFTÇİLERİMİZİN YOL ARKADAŞI OLDU”
Büyüksinekli’deki törende konuşma yapan Büyüksinekli Mahallesi Muhtarı Birol Balcı, “Başkanımız Volkan Yılmaz göreve geldiği ilk günden bu yana tarımsal alanda verdiği desteklerle çiftçilerimizin yol arkadaşı oldu. Başkanımızın her zaman yanımızda olacağına inanıyorum. Kendisine ilçemizin tarımına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.