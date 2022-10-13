Tohumluk arpa dağıtımı devam ediyor

BALCI: “BAŞKANIMIZ ÇİFTÇİLERİMİZİN YOL ARKADAŞI OLDU”

Büyüksinekli’deki törende konuşma yapan Büyüksinekli Mahallesi Muhtarı Birol Balcı, “Başkanımız Volkan Yılmaz göreve geldiği ilk günden bu yana tarımsal alanda verdiği desteklerle çiftçilerimizin yol arkadaşı oldu. Başkanımızın her zaman yanımızda olacağına inanıyorum. Kendisine ilçemizin tarımına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

