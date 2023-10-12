Tokat Tanıtım Günleri başkentli misafirlerini ağırlıyor

Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri, eşsiz yöresel lezzetleri ve kadim kültürüyle başkentli misafirlerini ağırlıyor.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesinin katkıları ile Tokat Dernekler Federasyonu’nun (TOKFED) öncülüğünde düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri’nde 6 bin yıllık tarih şehir tarihi, başkentlilerin beğenisine sunuldu. Yöreye ait, Tokat Kebabı, Yaprak Sarma, Keşkek gibi yöresel lezzetler ise başkentlilerin damaklarını tatlandırdı. Dünyadaki mağara oluşumlarının tamamını barındıran Ballıca Mağarası, 4 buçuk metre yüksekliğinde Tokat Saat Kulesi, 17 metre uzunluğunda tarihi Hıdırlık köprüsü, tarihi Taşhan, 20 metrekare genişliğinde 15 adet tarihi Sulu Sokak evlerinden oluşan ve montajları tamamlanan mekanlar, başkentlilere Tokat’ın tarihi ve doğal kültürlerini yansıttı. Tokat yöresine ait folklorik Tokat Ağırlaması, Omuz Halayı ve Ellik oyunları ise Ankaralıların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

“Tokat 6 bin yıllık tarihe sahip olan bir il”

Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Kamil Dündaroğlu ise organizasyonun tarih ve kültür ağırlıklı olduğunu dile getirerek, “Tokat 6 bin yıllık tarihe sahip olan bir il. Geçmişte doğu ile batı arasında yaşayan bir İpekyolu güzergahı üzerinde olması nedeniyle doğudan gelen tacirlerin batıdan gelen tacirlerin konakladığı bir yer. Bu yer hem doğu medeniyetini hem batı medeniyetini içine sindirmiş olan bir kent. Şu an itibariyle Tokat bir açık hava müzesi şeklindedir” şeklinde konuştu.

“İnsanların tekrardan değerlerine ulaşmasını sağlıyor”

Şehir tanıtım etkinliklerinin güzel olduğunu söyleyen Haydar Erişte, “İnsanların tekrardan değerlerine ulaşmasını sağlıyor. Memleket havası veriyor. Biz de geliyoruz böyle zamanlarda. Farklı zamanlarda farklı şehirlerin günlerini de ziyaret etmeye çalışıyoruz. Hem yöreden gelen insanlara katkımız olsun hem de yöresel ürünleri tatma, çocuklara da bunları tattırma imkanımız oluyor. Bu yönden bu günler çok değerli” diye konuştu.

“Yerel esnaftan alışveriş edelim dedik”

Ankara’da yaşayan bir Tokatlı olarak yöresel ürünleri tatmak ve satın almak için Tokat Tanıtım Günlerine geldiğini belirten Merve Erişte, “Ben Ankara’da yaşayan bir Tokatlı olarak hemen açıldığı anda geldik. Keyifli, güzel zaten kendi yöremizin ürünleri her yerde. Hem tadalım hem de biraz katkımız olsun, yerel esnaftan alışveriş edelim dedik” ifadelerini kullandı.

“Tokat Kebabının sırrı olmazsa olmaz kuyruk yağı”

Tokat’ın meşhur Tokat Kebabını vatandaşların beğenisine sunan Tokat Kebabı ustası Sadık Sönmez Demir, “Bunun sırrı olmazsa olmaz kuyruk yağı. Tokadımızın Erbaa kuzusu Karayaka kuzusu deriz o dağlarımızın kekiğini yiyerek böyle lezzeti daha bir başkadır. Yumuşaktır, kekik kokusu vardır. Tokat kebabımızın yapılış şekli bir kuyruk yağı, et, patates, patlıcan ve bunu böyle sıralıyoruz. Sıraladıktan sonra ocağa atıyoruz. Ocağımızda pişiyor, sunumu yapıyoruz. Bunu yiyen müşteriler çok güzel iyi ki gelmişiz diyorlar. En azından şunu söylüyorlar ‘6-7 senedir yemedim. Tokat’a gittim Tokat’ta yiyemedim ama buraya geldiniz burada nasip oldu’ diyorlar” dedi.