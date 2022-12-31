Tokat Vakfı'nın 37.kuruluş yıldönümü ve Kızılca Günü aynı anda kutlandı

Tokat Vakfı’nın 37.kuruluş yıldönümünü ve Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103.yıl dönümü Ankara’da bir otelde kutlandı.

500 den fazla Tokatlı iş insanı, siyasetçi, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve Türkiye’nin farklı illerinde ikamet eden Tokatlıların yoğun katılımlarıyla ilgi gösterdiği gece, otel lobisinde tanışma kokteyli ile başladı. Tokat Vakfı Genel Başkanı Kerem Erdem önderliğinde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Ayfer Durak’ın gerçekleştirdiği gece programı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği günü (Kızılca Gün) temsilen Ankara Seymenlerince Seymen Halayı gösterisiyle devam etti. Ses sanatçısı Bora Gencer’in sahne aldığı gece katılımcıların coşkulu atmosferiyle sona erdi.

1985 yılında Ankara’da kurulan Tokat Vakfı, İstanbul, Kırıkkale ve Bursa şubeleriyle birlikte, Tokatlılar arasında dayanışma ve iş birliği sağlamayı amaç edinmiş olan ve 37 yıldır birçok önemli çalışmalara önderlik ettiğini belirten Erdem, ”Vakıf, bugüne kadar binlerce Tokatlı öğrenciye karşılıksız burs vermiş, vermeye devam etmektedir. 2022-2023 öğretim yılında da ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 Tokatlı üniversite öğrencisine burs verilmiştir. Tokat Vakfı, Ankara’da yaşayan tüm Tokatlıların gücü ve sesi olmayı hedefleyen, Siyasi ayrım gözetmeksizin Ankara’da yaşayan veya gurbette olan tüm Tokatlıların yanında olduğunu belirtti. Tokat Vakfı Başkanı Kerem Erdem, "Tokat’a ve Tokatlılara gönülden bağlıyız. Vakıf olarak bunu uzun yıllar boyunca ispatladık. Vakfın kuruluşunda emeği geçen, vakıfımızın 37.kuruluş gecesinin gerçekleşmesine hizmet eden, geceye yoğun katılım sağlayarak bizleri onurlandıran çok kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerine kullandı.