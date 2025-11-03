Tokatlılar, Pendik Millet Bahçesi'ni salladı
Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Memleket Günleri etkinlikleri kapsamında bugün Tokat Günü coşkusu yaşandı. Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Tokat'ın yöresel ezgileri yankılandı halaylar çekildi, ellikler oynandı.
Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Memleket Günleri etkinlikleri kapsamında bugün Tokat Günü coşkusu yaşandı. Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Tokat’ın yöresel ezgileri yankılandı; halaylar çekildi, ellikler oynandı.
Programa, Tokat Konfederasyonu (TOKKON) Başkanı Ahmet Yılmaz, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Çevik, Pendik Tokatlılar Dernek Başkanı Fevzi Zeybek ve iş insanı Hüsamettin Elçi katılım sağladı.
Etkinlikte, Tokat’ın meşhur narince yaprağından yapılan sarmalar davetlilere ikram edildi. Vatandaşlar Tokat’ın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.
Pendik Tokatlılar Dernek Başkanı Fevzi Zeybek, yaptığı açıklamada, "Bugün bizim Tokat günümüzdü. Elhamdülillah, bütün Tokatlı hemşehrilerimiz bizleri Pendik’te yalnız bırakmadı. Kültürümüzü, örf ve adetlerimizi tanıttık, narince sarmamızla misafirlerimizi ağırladık. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin’in bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
Etkinlik, Tokat yöresine ait halk oyunları, ellik gösterileri ve yöresel ikramlarla gün boyu devam etti.