TOKİ Çatalca ve Silivri kura çekimi yarın!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinin İstanbul'da yapılacak konutları için ilk kura çekimi Tuzla'da 16 Mart tarihinde başlamıştı. Selimpaşa'ya ve Çatalca'ya yapılacak olan konutlar için kura çekimi yarın yapılacak.
30 Mart tarihinde 540 konut için Çatalca’da, 200 konut için Silivri Selimpaşa’da kura çekimleri yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler’e yapılacak 28 bin 340 konut için ise 1 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek.
Yarın (30 Mart 2023) noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.
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