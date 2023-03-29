TOKİ Çatalca ve Silivri kura çekimi yarın!

30 Mart tarihinde 540 konut için Çatalca’da, 200 konut için Silivri Selimpaşa’da kura çekimleri yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler’e yapılacak 28 bin 340 konut için ise 1 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek.

Yarın (30 Mart 2023) noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.

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