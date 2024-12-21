Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Çifte Karate Şampiyonluğu

Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen okullar arası karate şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı.

59 kilo kategorisinde yarışan 10. sınıf öğrencisi Alara Akbaş, rakiplerini geride bırakarak İstanbul İl Birincisi oldu. Alara Akbaş, geçtiğimiz hafta düzenlenen 34. Uluslararası Karate Müsabakalarında da şampiyonluk kazandığını hatırlatarak başarısını taçlandırdı.

Aynı şampiyonada 53 kilo kategorisinde mücadele eden 11. sınıf öğrencisi Duru Azra Türkmen de üstün performansıyla İstanbul İl Birinciliğini kazandı.

Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi yönetimi, her iki öğrenciyi de tebrik ederek, başarılarının hem eğitimde hem de spor hayatında devam etmesi temennisinde bulundu.

Genç karateciler, kazandıkları bu derecelerle hem okullarını hem de Silivri’yi gururlandırarak sporun önemine dikkat çektiler.

