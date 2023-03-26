TOKİ kura Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ne zaman?

TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ Tuzla kuraları 16 Mart itibariyle başladı. Son tarih ise 29 Mart. Tuzla kura çekiminin bitmesiyle Çatalca için kura çekimi başlayacak.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

16-29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

1-19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ İSTANBUL KURA CANLI İZLE

TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'ndda noter huzurunda gerçekleşecek.

TOKİ kura çekimini TOKİ Youtube sayfası üzerinden de canlı olarak takip edebileceksiniz.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor

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