TOKİ'nin indirim kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

TOKİ, konut ve iş yeri sahipleri için 23 Eylül-19 Ekim 2022 tarihleri arasında indirim kampanyası düzenledi. 30 Haziran 2021 tarihinden önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021’den önce başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri için yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bir önceki dönemde kampanyadan 26 bin 306 konut ve iş yeri alıcısı yaralanırken, bu dönemki kampanyadan 38 bin 532 kişi yararlandı. Kampanya dahilinde bütün borcunu kapatan 35 bin 257 kişi tapularını almaya hak kazandı.

Esnek ödemeden 3 bin 275 kişi yararlandı

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3 bin 275 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları ödemelerle yüzde 25 indirimden faydalandı. Böylelikle kampanyaya katılan 38 bin 532 konut ve iş yeri alıcısının 35.257’si bütün borcunu, 3 bin 275 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.

Kampanyadan arsa alıcıları da yararlandı

Kampanya dahilinde arsa alıcılarının borçları üzerinden yüzde 12,5 indirim sağlandı.

Satışları 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2021 yılı sonu itibariyle başlamış olan arsalar için 23 Eylül 2022 tarihinde başlayan indirim kampanyası 14 Ekim 2022 tarihi itibarıyla son buldu. Arsa indirim kampanyasından 55 arsa alıcısı yararlandı.