TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’den konut ve iş yeri alanlar için düzenlenen yüzde 25 indirim kampanyası bugün başladı.

TOKİ’den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi, 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Alıcılar, borç bakiyesinin peşin olarak kapatması durumunda yüzde 25 indirim imkanından yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapacakları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Konut ve işyeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek.

Aracı bankadan konut kredisi kullanılabilecek

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borcun kapatılacağı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. İndirimden faydalanmak için ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun da olmaması gerekiyor. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, söz konusu indirimden faydalanarak borçlarını kapatmak için ihtiyaç duyduklarında Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kampanya tarihinden sonra indirim geçerli olmayacak

Yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim’de sona erecek. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.