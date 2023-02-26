TOKİ Silivri için kabul edilenler açıklandı

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanır? TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. TOKİ’nin İstanbul genelinde yapacağı projeler için hak sahipleri belirlenecek. Başvurusu kabul edenler ve edilmeyenlerin belli olmasıyla gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanır? TOKİ İstanbul kura tarihleri nasıl?

TOKİ KURALARI İPTAL Mİ?

Deprem sonrası yapılması planlanan Hatay, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ’da yapılacak TOKİ afet konutları nedeniyle diğer çekilişlerin akıbeti araştırılmaya başlanmıştı.

7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kuraları başta olmak üzere diğer çekilişler ileri bir tarihe ertelenmişti.

TOKİ kuralarının ve 250 bin sosyal konut projesinin iptal olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizden öğrenebileceksiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları henüz açıklanmadı. Hak sahiplerinin belirleneceği sonuçlar kura çekimiyle belirlenecek.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura tarihleri henüz belli olmadı. Tarihler belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

KABUL EDİLEN VE EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

TOKİ Silivri Selimpaşa Konutları için başvurusu kabul edilenler açıklandı.

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Başvurusu kabul edilmeyenler için tıklayınız.