Tokmaklıdere Köprüsü'nde sona doğru

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü ilçesinde bulunan Tokmaklıdere Köprüsü’nün yenileme çalışmalarında sona yaklaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Söğütlü ilçesi Tokmaklıdere Köprüsü’nde sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 31 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip olan köprüde ekipler tarafından sürdürülen hummalı çalışma ile birlikte, köprünün önemli bir bölümü tamamlandı. Yenileme çalışmaları çerçevesinde, köprünün kenar ayak inşası büyük oranda tamamlanırken, prefabrik kirişlerinin imalatının ardından kirişlerin montaj işlemleri gerçekleştirilecek. Bölge halkı tarafından sıklıkla kullanılan ve lokasyon olarak önemli bir noktada bulunan Tokmaklıdere Köprüsü’nün tamamlanmasıyla birlikte ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek.