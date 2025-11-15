Tokyo 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan görkemli açılış

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics), Japonya’nın başkenti Tokyo’da görkemli bir açılış seremonisiyle resmen başladı.

Tokyo Metropolitan Gymnasium Spor Kompleksi’nde düzenlenen törene yaklaşık 10 bin davetli katılırken, Türkiye kafilesi seremoninin en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

Türk bayrağını milli judocu Samet Bulut taşıdı

Açılış seremonisinde ay-yıldızlı bayrağı, iki kez olimpiyat şampiyonu olan milli judocu Samet Bulut büyük bir gururla taşıdı. Tribünler, Türkiye kafilesini coşkuyla alkışlarken özellikle Türk ve Azerbaycanlı sporcular arasındaki karşılıklı destek dikkat çekti.

Türkiye’den geniş katılım

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılış törenine Spor Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Türkiye, oyunlarda 186 sporcuyla mücadele edecek ve futbol, hentbol, atletizm, yüzme, güreş, karate, bisiklet, tekvando, basketbol, voleybol, judo, oryantiring, bowling, tenis, masa tenisi, golf, atıcılık ve badminton olmak üzere 18 branşta madalya için ter dökecek.

Adam Kosa: "Türkiye kış oyunlarında çok güzel işler yaptı"

Uluslararası Sağırlar Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Adam Kosa, açılış konuşmasında Deaflympics’in 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Spor hepimiz için örnek olacak, ayrımcılığın olmadığı bir platform ve son derece önemli. Deaflympics, 1924 yılında Paris’te büyük bir organizasyonla başladı ve tam 100 yıldır düzenleniyor. Geçirdiğimiz son olimpiyat olan Erzurum’daki kış oyunlarında Türkiye çok güzel işler yaptı."

Kosa, Japonya’nın da aynı başarıyı göstereceğine olan inancını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nı resmen açıyorum. Burada yarışacak tüm sporculara ve ülkelere başarılar diliyorum."

80 ülke katıldı, Türkiye en kalabalık kafilelerden biri oldu

Dünya genelinden 80 ülkenin katıldığı açılış töreninde protokol konuşmalarının ardından olimpiyat bayrağı ve Japonya’nın ulusal bayrağı törenle göndere çekildi. Coşku dolu gösteriler, ışık şovları ve kültürel performanslar açılışa damga vurdu.