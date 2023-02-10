Tokyo Camii'nde depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Japonya’daki Tokyo Camii’nde, Türkiye’de meydana gelen depremlerden etkilenen felaketzedeler için Kur’an-ı Kerim ve dua okunarak, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Japonya’da yaşayan Müslümanlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde zarar gören felaketzedeleri unutmadı. Tokyo Camii’nde kılınan cuma namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Dünyanın dört bir tarafından gelen yüzlerce Müslüman, cuma namazı sonrasında depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Türkiye’deki deprem felaketine atıfta bulunarak, "Japonya’da ne yapabiliriz diye düşünerek öncelikle bir yardım kampanyası başlattık. Japonya Devleti, Japon halkı ve buradaki Müslüman cemaatimiz yoğun ilgi gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Cuma namazı ile birlikte felakette hayatını kaybedenler için dua etmek üzere Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlediklerini belirten Çınar, "Ayrıca vefat eden kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılarak, inşallah dini sorumluluğumuzu kısmen de olsa yerine getirmiş olduk. Bu anlamda hem vefat edenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar ve milletimiz ile devletimize de başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

"Yapabileceğimiz tek şey dua etmek ve yardım ulaştırmak"

Depremden etkilenen felaketzedelere dua etmek için Tokyo Camii’ne geldiğini kaydeden Feridun Fındık da, "Çok zor durumdayız. Japon eşimin ailesi ve buradaki arkadaşlarım dahil herkes nasıl Türkiye’ye yardım edebileceklerini sordular. Aynı zamanda onlar için bağış yapmak üzere de buraya geldim" dedi. Japonya’da ellerinden pek fazla bir şey gelmediğine dikkat çeken Fındık, "Yapabileceğimiz tek şey onlar için dua etmek ve uzaktan yardımlarımızı bir şekilde ulaştırabilmek" diye konuştu.

ABD’den tatile Japonya’ya gelen Mısır ve Etiyopya asıllı Talha Osman da, "Türkiye ve Suriye’de olanlar hakkında çok endişelendiğimi söylemek istiyorum. Son birkaç günde yaşananlar içimi parçalıyor. Elimden geldiğince deprem bölgesindeki insanlara yardım etmeye çalışıyorum" ifadelerine yer verdi.