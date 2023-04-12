Tolga Andaç: 'Ticari gayrimenkul özel uzmanlık istiyor'

Mülk Kaynak Gayrimenkul’ün kurucusu Ankaralı iş adamı Tolga Andaç, Başkent’te ticari gayrimenkul sektörüne yön veriyor. Andaç, ticari gayrimenkulün özel uzmanlık istediğini vurguladı.

Ankara’daki ticari gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarına en çok aracılık edem isim olan Andaç, “Ticari gayrimenkul özel uzmanlık istiyor” diyor. Ticari mülkte en geniş portföye sahip olan iş adamı, küçük yatırımcılara markalı konut projelerindeki ticari üniteleri öneriyor. Mülk Kaynak Gayrimenkul’ün kurucusu Tolga Andaç, başkent Ankara’da ticari gayrimenkul sektörüne yön veren isimler arasında öne çıkıyor. Andaç, satılık ve kiralık ticari gayrimenkulün uzmanlık, özel çalışma gerektiren bir alan olduğunu belirterek, "Alışılageldik konut bulma yöntemleri ticari gayrimenkulde işlemiyor. Bu alanda uzmanlık şart. Her bir ticari gayrimenkul için o mülke özel çalışma yapmanız gerekiyor. Bunu da hem hızlı hem de hatasız yapmalısınız. Bu nokta devreye güven giriyor. Bizi Ankara’da rakipsiz kılan asıl unsur bu. Uzman ekibimiz, geniş portföyümüz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizi güven üzerine inşa ediyor, asla ödün vermiyoruz. Mülk Gayrimenkul olarak kısa süreli büyük karları değil, zamana yayılmış uzun süreli işbirliklerini tercih ediyoruz” dedi.

"Emek, zaman ve tecrübe"

Ticari mülklerin fazla ortaya çıkmadan el değiştirdiğine dikkat çeken Tolga Andaç, “Ticari gayrimenkulde gizlilik esastır. Bu kural Ankara’da diğer şehirlere oranla daha yüksektir. İmza aşamasına gelene dek tüm süreçleri bu esasa göre yürütüyoruz. Portföyümüzdeki mülklerin pazarlanması sürecinde alanında uzman ekibimizle taraflar arasındaki görüşmeleri her iki tarafın da çıkarlarını gözeterek yapıyoruz. Bazı ticari gayrimenkuller kolay bulunur ve kolay pazarlanır. Bazıları zor alınır ve zor pazarlanır. Büyük emek ve zaman gerektirir. Burada tecrübemiz en önemli sermayemiz“ şeklinde konuştu.

“En yüksek getiri aracı”

Tüm dünyayı kasıp kavuran enflasyonist ortamda en yüksek getiriyi ticari gayrimenkul yatırımlarının sağladığına dikkat çeken Tolga Andaç, ticari gayrimenkul yatırımı düşünenlere altyapının gelişmiş olduğu yeni konut komplekslerindeki ticari üniteleri önererek, “Markalı konut projelerindeki ticari alanların yatırım geri dönüşleri çok daha hızlı oluyor. Hem kira getirisi hem de mülkün değer artışı anlamında rakipsiz diyebiliriz. Ankara’mızdaki yeni konut projeleri bu anlamda büyük potansiyel barındırıyor. Mülk Kaynak Gayrimenkul olarak küçük yatırımcıları bu alana yönlendiriyoruz. Büyük oyuncular içinse portföyümüzü her zaman güncel tutarak en hızlı çözümleri sunuyoruz” diye konuştu.