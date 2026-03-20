Tolga Toğan'dan bayramda anlamlı ziyaretler

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bayram programı kapsamında kahraman gazi Ahmet Doğar’ı ziyaret eden Toğan, gazinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaymakam Toğan, aziz şehitler Emre Sarıtaş, Mustafa Bingöl ve Salih Yıldırım’ın kıymetli ailelerini de evlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen bayram ziyaretlerinde şehit aileleriyle yakından ilgilenen Toğan, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Emniyet ve jandarma personeli unutulmadı

Bayram ziyaretleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Kaymakam Toğan, görev başındaki emniyet personelinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Toğan daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı’na geçerek jandarma personeliyle bayramlaştı.

Protokol eşlik etti

Kaymakam Tolga Toğan’ın ziyaretlerine İlçe Emniyet Müdürü Okan Büzkaya ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çelik de eşlik etti. Bayram vesilesiyle gerçekleştirilen ziyaretlerin, birlik ve beraberlik mesajı taşıdığı belirtildi.