Tolga Toğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla ilçe halkının bayramını kutladı. Toğan, Ramazan ayının manevi ikliminin ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Mesajında bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Kaymakam Toğan, sevgi ve saygının bayram günlerinde daha da pekiştiğini belirtti. Bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların geride bırakıldığı, kardeşlik duygularının güç kazandığı anlamlı zamanlar olduğunu kaydetti.

Şehit aileleri ve gazilere özel vurgu

Tolga Toğan, mesajında aziz şehitlerin aileleri ile gazileri de özellikle anarak, başta onlar olmak üzere tüm mesai arkadaşlarının ve Silivrili vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Sağlık, huzur ve barış temennisi

Kaymakam Toğan, Ramazan Bayramı’nın Silivri’ye, Türkiye’ye ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.