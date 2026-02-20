Tolga Toğan'dan Ramazan Mesajı: 'Dayanışma ve Kardeşlik Ayı'

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek bu mübarek zaman diliminin toplumun her kesimi için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Manevi iklim ve ortak değerler

Toğan, Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirildiğini ve Kadir Gecesi’nin Ramazan içinde yer aldığını hatırlatarak, Ramazan’ın yalnızca ibadetlerin yoğunlaştığı bir dönem değil; sabır, merhamet ve yardımlaşma duygularının pekiştiği bir süreç olduğunu vurguladı.

Sosyal dayanışma çağrısı

Mesajında özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hassasiyetin önemine değinen Toğan, ilçede kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için kamu kurumları ve yerel paydaşların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ramazan boyunca dayanışma kültürünün güçlenmesinin toplumsal huzura katkı sağlayacağına işaret etti.

İlçe için iyi dilekler

Kaymakam Toğan, Silivrili vatandaşların Ramazan’ını tebrik ederek mübarek ayın ilçe genelinde bereket, sağlık ve esenliğe vesile olmasını temenni etti. Ramazan süresince sosyal destek ve yardım faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.