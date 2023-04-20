Tolunay Kafkas: 'Bu tip maçlarda kazanmak çok önemli'
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Giresunspor galibiyetinin ardından, 'Bu tip maçlarda kazanmak çok önemli' dedi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Giresunspor galibiyetinin ardından, “Bu tip maçlarda kazanmak çok önemli” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında konuk ettiği Giresunspor’u 3-1 mağlup eden Ankaragücü’nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tolunay Kafkas, maçın gergin ve zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Özellikle ilk yarıda oyunda 5-6 oyuncunun bu gerginliği ilk devreye yansıdı. İkinci devre çok pozisyona girdik, 3 tane attık. Bu tip maçlarda kazanmak çok önemli. Kazandığımız için çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Giresunspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.