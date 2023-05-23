Tolunay Kafkas: 'Finale çıkan tarafın Ankaragücü olmasını istiyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Başakşehir karşısında seyirci ve saha avantajlarını kullanmak istediklerini belirten MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “25 bin seyircinin önünde finale çıkan tarafın Ankaragücü olmasını istiyoruz” dedi.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’da sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Beştepe Tesisleri’nde yapılan anrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kafkas, finale çıkmak istediklerini ve ilk karşılaşmada takımı adına talihsiz bir maç olduğunu dile getirerek, “Belirli bir oyun anlayışımız var. Yine daha yüksek tempoda daha fazla pres yaparak maçı lehimize çevirmek istiyoruz. 25 bin seyircinin önünde finale çıkan tarafın Ankaragücü olmasını istiyoruz. İyi bir takım, kaliteleri yüksek, oyunun belirli bölümlerini oynayan iyi oyuncuları ve iyi bir hoca var başlarında. Burada seyirci ve saha avantajımızı kullanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü’nün başına geldikten sonra oyun planını pres karşı pres yapan, savunmanın arakasına hızlı geçen bir takım oluşturmak istediğini ve kısmen bunu başardığını aktaran Kafkas, “Sezon sonu bazı oyunculara çok fazla yük bindi. Bazı yerlerde istediğimiz alternatifler yok. Özellikle kanat beklerinin farklı oyun anlayışları var. Orada yük onlara çok yük biniyor. Onun için bu oyun sistemine uyacak oyuncu grubu oluşturmak çok önemli” diye konuştu.

Kafkas, Türkiye Kupası’nın ikinci ayağı öncesinde sakatlığı sona eren Anastasios Chatzigiovanis’in antrenmana çıktığını belirtirken Matej Hanousek ve Taylan Antalyalı’nın sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi.