Tolunay Kafkas: 'Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek'

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında, Medipol Başakşehir ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde antrenmana çıktı.

Başkent ekibi, MKE Ankaragücü Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde idmana çıktı. Göreve yeni başlayan Kafkas, sürecin milli araya denk gelmesinin avantaj sağladığını belirterek, “4-5 gün içerisinde oyun felsefemizi oturtmaya çalışıyoruz. Ne oynuyoruz derseniz, en hızlı şekilde karşı pres yaparak rakip savunma arkasına geçerek karşı kaleye gitmek istiyoruz. Daha önce analiz ettiğimde eksik olan konu başlıklarını değerlendirdik. Onun üzerine çalışmalar yaptık. Tek handikabımız milli takımda olan oyuncuların geç gelmesi. Onlarla ilgili görüntülü analizler ile oyuncularımıza oyun anlayışımıza desteklemek için analizler gönderdik. Topa sahip olan, belli bir oyun anlayışı, kültürü ve çok iyi hocası olan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için de büyük bir heyecan. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Zaten son 10 hafta, kim hata yaparsa bedelini ödeyecek. Biz az hata yapmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kupayı da kazanmak istiyoruz”

Ziraat Kupası’nda da iddialı olduklarını dile getiren Kafkas, “Maçların büyüğü küçüğü yok hepsi üç puan. Orada da Trabzonspor’u elemek istiyoruz. Onun için gidebildiğimiz yere kadar gitmek final oynamak hatta kupayı da kazanmak istiyoruz” diye konuştu.