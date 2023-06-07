Tolunay Kafkas: 'Kiralık oyuncu istemiyorum, buraya aidiyet hissetmiyorlar'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Adana Demirspor maçının ardından, gelecek sezon mecbur kalmadıkça takımda kiralık oyuncu görmek istemediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Çok pozisyona girdik, pozisyonları kolay harcadık. Ligin son maçıydı. Eksiklerimiz vardı. Kiralık oyuncular izin istediler. Oynamak istemeyeni de çok tutmadık. Oyunun son bölümünde genç oyuncularımıza şans verdik. Zor bir ligdi. Hedefimiz ligde kalmak ve kupada final oynamaktı. Kupada yarı finale geldik. Geçen hafta da kümede kalabildik. Ankaragücü, gelecek yıl da aynı şeyler yaşanmak istenmiyor. Fakat takım oluşturmak her geçen gün zorlaşıyor. Ekonomik şartlar ve gelirler üst düzey takım yapmaya el vermiyor. Fakat bir şekilde camiaya yakışır takım oluşturmak lazım. Umarım seneye bunu gerçekleştirmeye başarabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“Kiralık oyuncu istemiyorum, buraya aidiyet hissetmiyorlar”

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kafkas, “Kiralık oyuncu istemiyorum. Buraya aidiyet hissetmiyorlar ancak mecbur kalırsak da kiralayabiliriz. Kadro oluşturmak, transfer yapmak çok zor işler. Kulübe giren çıkan para belli. Başka türlü bir yola da girebiliriz, girmeye de biliriz. Gidecek gelecek oyuncular var. Ali Sowe, Milson, Hanousek, Kitsiou ve Milson’un kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.