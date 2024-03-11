Tolunay Kafkas, Fatih Karagümrük'ün başında ilk antrenmana çıktı
Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybettiği müsabakanın teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Tolunay Kafkas’ı getirdi. Kırmızı-siyahlılar, 30. haftada oynanacak Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Tolunay Kafkas yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Fatih Karagümrük, 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Konyaspor ile karşılaşacak.