Tomarza'da depremzedeler için soba üretiliyor

Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde depremzede vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere soba üretimine başlandı.

Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen afetzedeler için soba üretimine başladı. Sac varilden üretilen sobaların deprem bölgesindeki ısınma sorununun bir kısmına çözüm getirmesi bekleniyor. Tomarza İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca; "Bu zor günlerde depremzedelere bir nebze de olsa ısınma sorununu gidererek sobalar üretmeye başladıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı beraber sarıp atlatacağız inşallah" dedi.