Tomris Uyar'ın öyküsünü çizgilerle anlattılar

Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’nde eğitim gören öğrencilerin, Tomris Uyar’ın “Çiçek Dirilticileri” öyküsünden esinlenerek çizdiği karikatürler, Konak Kültürevi’ndeki sergide seyirciye sunuldu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerden biri de, karikatür sergisi oldu. Beşevler Gençlik Merkezi’nde Bursa’nın usta karikatüristlerinden biri olan Mehmet Kahraman eğitmenliğinde yürütülen Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’nde çizgiler, bu defa Tomris Uyar’ın “Çiçek Dirilticileri” öyküsü için çizildi. Karikatür atölyesinde eğitim alan farklı yaş gruplarından öğrenciler, nisan ayında düzenlenen “Yılın Yazarı” buluşmasında Tomris Uyar’ı yakından tanıdı. Uyar’ın, İpek ve Bakır isimli kitabında yer alan Çiçek Dirilticileri öyküsünü okuyan genç karikatüristler, ardından bu öyküden esinlenerek karikatürler çizdi. Karikatür atölyesi öğrencilerinin, öyküyü çizgilerle anlattığı karikatürleri düzenlenen sergide seyirciye açıldı. Konak Kültüevi’ndeki serginin açılışını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar yaptı. Sergiyi gezerek karikatürleri tek tek izleyen Çınar, başarılı çizgileri için öğrencileri kutladı. Eğitmen Mehmet Kahraman’a katkılarından dolayı teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, yılın yazarı atölyesini başarıyla tamamlayan öğrencilere de katılım belgelerini verdi.

43 öğrencinin 72 çizgisinin yer aldığı Tomris Uyar Karikatür Atölyesi Sergisi, 22 Kasım tarihine kadar Konak Kültürevi’nde seyirciye açık kalacak.