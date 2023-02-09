Tomruğun altında kalan adam hayatını kaybetti

Orhangazi’de bir orman ürünleri üreten firmada çalışan bir şahıs, devrilen tomruğun altında kaldı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Orhangazi’de İznik Yolu üzerinde bulunan bir orman ürünleri firmasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, orman ürünleri işletmesinde makinede tomruk kesimi yapan Adem Güler (52) tomruğun makineden düşmesi ile tomruğun altında kaldı.

Çalışanlar çıkardı

Olay sonrasında çalışanlar hemen tomruğu kaldırarak ağır yaralı haldeki Adem Güler’i tomruğun altından çıkardı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mesai arkadaşları ve yakınları Adem Güler’in ölümünün ardından hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Adem Güler’in evli ve 1 çocuk babası olduğu belirlendi