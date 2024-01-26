Tomruk kafe Altıeylül'e çok yakışacak

İnşaatı tamamlanan ve büyük beğeni toplayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nin içinde yer alan tomruk kafe ve Türk bayrağını simgeleyen ay yıldızlı amfi tiyatronun da açılışına sayılı günler kaldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı seçildiği günden bugüne kadar yapmış olduğu projelerle ilçe halkından tam not alıyor. Hali hazırda faaliyette olan yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeteryanın ve vatandaşların spor yapacağı alanların yer aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Altıeylülerden ve Balıkesirlilerden büyük beğeni topluyor.

Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Yaşam Kompleksi Altıeylül’de yaşayan vatandaşların ve Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak. Eser Belediyeciliği konusunda seçildiği günden bugüne kadar birçok projeye imza atan Başkan Avcı, Altıeylül’ü daha yaşanabilir ilçe yapma yolunda ilerliyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi projesi içerisinde bulunan Tomruk Kafe’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Hasan Avcı: "Günlük 3 bin kişiyi ağırlıyoruz"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Vatandaşlarımız için personelimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Yarıyıl etkinlikleri çerçevesinde 2. Gündoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde 1 hafta boyunca sinema etkinliğimiz ve bahçesinde kurduğumuz buz pateni pisti 2 ay boyunca vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza hizmet etmeye devam edecek. Burada günlük 3 bine yakın vatandaşımıza ve çocuklarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz.

"Yorulmadan-yılmadan hizmete devam"

Bu etkinliklerin yanı sıra projelerimizi gerçekleştirmek ve nihayete erdirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte önem verdiğimiz değer verdiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi de onlardan birisi. İlçemize Altıeylülümüze hayırlı olsun" dedi.

Başkan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Altıeylül’e projelerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi içerisinde yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve kafeterya ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Projemiz içerisinde yer alan ay yıldızlı bayrağımızı simgeleyen amfi tiyatromuz, çocuk parkımız ve ahşaptan yapılan tomruk kafemizle tam bir yaşam kompleksi olacak.

Sosyal Belediyecilik ve Eser Belediyeciliği anlayışıyla hareket edip vatandaşlarımıza projelerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi diğer projelerin bitimiyle birlikte Alteylüllü vatandaşların ve Balıkesirlilerin uğrak yeri olacak"