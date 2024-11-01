Tomruk kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dün gece bir kamyondan yola düşen tomrukların neden olduğu 5 araçlı zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Dün gece hayatını kaybeden Öner Karabağ'ın ardından hastaneye kaldırılan Ümit Utku Karabağ da hastanede vefat etti.

Tomruk kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul-İzmir Otoyolu’nda dün gece bir kamyondan yola düşen tomrukların neden olduğu 5 araçlı zincirleme kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Dün gece hayatını kaybeden Öner Karabağ’ın ardından hastaneye kaldırılan Ümit Utku Karabağ da hastanede vefat etti.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkisinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

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Kazada hayatını kaybeden Öner Karabağ’ın cenazesi Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan Ümit Utku Karabağ ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede bulunan 8 yaralının 6’sı taburcu olurken, 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.