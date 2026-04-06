Tomruk yüklü TIR dorsesi alevel alev yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. E-87 karayolu üzerinde meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, E-87 karayolu üzeri Ra Otel mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tomruk yüklü tırın dorse kısmında alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler tırın çekici kısmına ve yol kenarındaki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle E-87 karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yoldaki trafik normale dönerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.