Tonlarca ağırlıktaki cam yola saçıldı

Bursa’da kamyonetin kasasında bulunan tonlarca, cam yola saçıldı. O esnada bir aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasasındaki camlarla birlikte Çalı istikametine doğru ilerleyen 34 MCS 736 plakalı kamyon, virajı aldığı esna büyük bir gürültüyle yolda kaldı. Kasasındaki bulunan bağlı camlar, biranda kasasından yere devrildi. Tonlarca ağırlıktaki camlar, tuzla buz olurken o esnada hiç bir aracın olmaması faciayı önledi.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de camları temizlemek için çalıştı.