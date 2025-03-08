Tonlarca ağırlıktaki çeliklerin projelerine ojeli parmaklarıyla yön veriyorlar

Sakarya’nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde kurulu fabrikalardan Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen tonlarca çelik yapıların mimarları olan kadın inşaat mühendisleri, yaptıkları projelerle sektöre yön veriyor. Ojeli parmaklardan çıkan projeler, dünyanın dört bir yanına yayılıyor.

Sakarya’nın Ferizli ve Söğütlü Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bulunan fabrikalarında sanayi yapıları, tünel ekipmanları, yol ve köprü konstrüksiyonları, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, konut projeleri, makine ve enerji sektörleri için çelik üreten Mono Steel’in kadın inşaat mühendisleri, tonlarca ağırlıktaki çeliklerin projelerini modelleyerek sektöre yön veriyor. En ince detaya kadar düşünerek bilgisayar üzerinde ojeli parmaklar tarafından şekillenen çelikler, Türkiye’nin yanı sıra 30 ülkeye ihraç ediliyor. Akademik eğitimini sahaya başarıyla yansıtan kadın mühendislerden çıkan projeler, dünyanın dört bir yanına yayılıyor. İnşaat mühendisliğini erkeklerin yapabileceği algısını yıkan bu kadınlar, hemcinslerine de örnek teşkil ediyor.

"Mesleklerin cinsiyetsiz olduğunu düşünüyorum"

Mesleklerin cinsiyeti olmadığını aktaran Proje mühendisi Semra Sena Bozkurt, "Biz yüzde 90’ın üzerinde ihracat çalışan bir firmayız. Genellikle yurt dışı, Avrupa ağırlıklı çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin kalitesi ve standardını ülkeye göre değil, mühendislik standartlarına göre belirliyoruz. Tabii ki çok iyi hissettiriyor 2-3 boyutta masa başında çizip oluşturduğunuz bir işin bitmiş ve artık üç boyutlu gerçek haline gelmiş şeklini görmek büyük bir avantaj. Bu her meslekte olmuyor ne yazık ki. Emek verdiğim projeyi gerçek olarak görebilmek bizi mutlu ediyor. Mesleğimizin daha çok erkeklerin egemen olduğu bir meslek olduğu gibi gözükmesi, okuduğumuz okullarda erkek yüzdelerinin çok daha fazla olması gibi dayatılmış şeyler var toplumda inşaat mühendislerinin daha çok erkek işi olduğuna dair. Ama ben mesleklerin cinsiyetsiz olduğunu düşünüyorum. İnsan kapasitesi ve yeteneği hangi yöndeyse o işi en iyi şekilde yapabilmesi önemli olan. O yüzden bu noktada kadın ya da erkek olarak ayırmıyorum tabii ki. Biz tasarım yapıyoruz kadınların estetik algısı bence çok net kullanılabilir. Kadınların ve erkeklerin farklı özelliklerinin meslek içerisinde yoğrulması ve birlikte çalışılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Projelerimiz bizim bebeğimiz gibi hepsini elimizde biçimlendirip sunuyoruz"

Yüksek İnşaat Mühendisi Gonca Kadıoğlu, "Aslında takip ettiğimiz süreç bizim için ufak tefek sayılabilecek projeler olsa da sürecimiz hep aynı. Ve her proje ne kadar rakamsal olarak farklılık gösterse de verdiğimiz özende aynı. Hepsini en güzel haliyle yapmaya çalışıyoruz. Küçümsediğimiz ya da çok büyük görüp korktuğumuz hiçbir projemiz yok. Aldığımız her projenin son damlasına kadar özveriyle çalışıyoruz. Projelerimiz bizim bebeğimiz gibi hepsini elimizde biçimlendirip sunuyoruz. Ve sonuçlarından da şu ana kadar hep memnun kaldık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz. Özellikle kadınların da en az erkekler kadar çalıştığını biliyor olmak ve o parmaklardan çıkan projelerle dünyaya yayılmak, ismimizi duyurmak gurur verici" diye konuşuştu.

"Gün geçtikçe kadınların her anlamda gücünü gösterdiğini düşünüyorum"

İnşaat Mühendisi Büşra Meltem Akyüz, "Eskiden inşaat mühendisi denilince kimsenin aklına kadın geldiğini düşünmüyorum. Ama şu an inşaat mühendisliği bölümlerinde bile oran yarı yarıya diyebilirim. Gün geçtikçe kadınların her anlamda gücünü gösterdiğini düşünüyorum. Kadının daha detaylı düşünüyor olması bence bu meslekte tamamlayan bir faktör rolünde diyebilirim" şeklinde konuştu.