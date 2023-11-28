Tonlarca balıkla döndüler: Tekirdağ'da balık bereketi

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarına ağ atan balıkçılar bin kasa kolyoz ve uskumru avladı.

Tekirdağlı balıkçılar, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde Marmara Denizi’ne ağ atmaya devam ediyor. Marmara Denizi’ne ağ atan balıkçılar, son zamanların en bereketli gününü yaşadı. Denizdeki ağları tekneye çeken balıkçılar, tonlarca balık sürüsü ile karşılaştı. Balıkların çekildiği tekne dolup taşarken, limana dönen balıkçılar balıkları kasaladı. Av sonucunda yaklaşık bin kasa balık çıktı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kentte balıkçılar uskumru avlamaya devam ediyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana bin kasa uskumru ile döndü. Bu sıralar balıkçılar limana boş ağlarla dönmüyor. Uskumrular Tekirdağ Hali’ne gidecek. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek. İstavrit ve hamsi devam ediyor. Bunun yanında çinekop çıkmaya başlayacak" dedi.