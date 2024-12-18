Tonlarca fasulye yollara saçıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonun kasasındaki çuvallardan dökülen soya fasulyeleri, kilometrelerce yola saçıldı.
Bursa’nın İznik ilçesinde kamyonun kasasındaki çuvallardan dökülen soya fasulyeleri, kilometrelerce yola saçıldı.
Görenleri hayrete düşüren olay, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soya fasulyesi yüklü kamyon, ilerlediği esnada yırtılan çuvallardan tonlarca fasulye yola saçıldı. Vatandaşları hayrete düşüren olay, kilometrelerce sürmesi, şoföründe farkın varmadığını ortaya çıkardı.
Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, maddi kaybı gözler önüne serdi.