Tonta: 'Bizi izlemeye devam edin'

TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele eden ve ligi 5. sırada tamamlayan Alibeyspor’da Başkan Ali Tonta yayımladığı bir mesaj ile emeği geçenlere teşekkür etti. Tonta; “Hafta sonu deplasmanda oynadığımız Esenyurt maçını 2-1 kazanarak ligimizi tamamladık. Bir sezon daha geride kaldı. Bizlere yardımlarını esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a, yönetim kurulu arkadaşlarıma, sponsor olan arkadaşlarımıza bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm sporcu kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Bizi izlemeye devam edin” dedi.