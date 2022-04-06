Tonta ve ekibinden Cemil Erim'e ziyaret

Yönetim kurulu ile birlikte Erim’e yaptıkları ziyarette Milli Takımlar formasını hediye eden Ali Tonta, kendilerine gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Bu güzel anı objektiflere verdikleri pozla ölümsüzleştiren Başkan Ali Tonta ve Yönetim Kuru üyeleri, Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim'e görevinde başarılar diledi.