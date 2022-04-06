Tonta ve ekibinden Cemil Erim'e ziyaret
Silivri Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Ali Tonta, Yönetimi ile birlikte Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim'i makamında ziyaret ederek statlardaki güvenlik tedbirleri çok iyi alındığı için Silivri Amatör kulüpler Birliği adına teşekkür etti.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Yönetim kurulu ile birlikte Erim’e yaptıkları ziyarette Milli Takımlar formasını hediye eden Ali Tonta, kendilerine gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Bu güzel anı objektiflere verdikleri pozla ölümsüzleştiren Başkan Ali Tonta ve Yönetim Kuru üyeleri, Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim'e görevinde başarılar diledi.
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