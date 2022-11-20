Topçular İskelesi'nde otomobil yangını

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü İskelesi’nde bir otomobilde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar feribot seferlerinin yapıldığı Topçular İskelesi’nde Burak Bayram idaresindeki 07 NAA 74 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.