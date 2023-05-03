Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu'nun asırlara meydan okuyan kapısı restore edildi

Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu’nun asırlara meydan okuyan ahşap kapısı onarıldı. Restorasyonun ardından Hazine Koğuşu’nun içinde “Hüsn-i Hat” isimli sergi açıldı. Sergide Osmanlı Dönemine ait levhalar, hat eserleri, tezhipli minyatürlü eserler ve yazı takımları gibi pek çok kıymetli parça yer alıyor.

Mili Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz ay açılışı yapılan bölümlerden biri olan “Hazine Koğuşu”nun kapısının restorasyonu tamamlandı. Onarım işlemlerinin sona ermesinin ardından bu bölümde “Hüsn-i Hat” isimli bir sergi açıldı. Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Hazine Koğuşu’nun ve asırlara meydan okuyan ahşap kapısının tarihini anlatarak restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kocaman ayrıca, bu bölümde açılan sergide Osmanlı Dönemine ait levhalar, hat eserleri, tezhipli minyatürlü eserler ve yazı takımları gibi pek çok kıymetli parçanın bulunduğunu belirtti.

“Saray hazinesini muhafaza eden kişilerin kullandığı mekandı”

Hazine Koğuşu’nun tarihi geçmişinden bahseden Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, “Topkapı Sarayı’nın içerisinde yer alan yapıların her türlü imalatları, kıymetli taşlardan, ahşabı yine kıymetli olanlardan yapılmıştır. Önünde bulunduğumuz yapı Hazine Koğuşu’dur. Hazine koğuşu, sarayın önemli hazinesinin muhafazasını yapan kişilerin kullanmış olduğu mekandır. Kapısı ise yine o dönemi yansıtan bir özelliğe sahiptir. Osmanlı’da ahşap yapılar çok sık kullanılmıştır. Bu üzerinde gördüğümüz yapı da onlardan yine bir tanesidir” dedi.

“Kapıda kullanılan ahşap tamamen döneme ait”

Tarihi eserlere uygulanan restorasyon işlemleri hakkında bilgi veren İlhan Kocaman, “Milli Saraylar Başkanlığı’nda eserlerimizi biz kendi bünyemizde oluşturduğumuz atölye marifetiyle bunların restorasyonlarını ve konservasyonlarını yapıyoruz. Atölyede aslına uygun bir şekilde, onun daha önceki yapısı bilinerek ve nasıl bir yöntemle yapılacağı belirlenerek öncelikli olarak raporlanır ve o raporlandıktan sonra da ustalarımız tarafından restorasyonları tamamlanır. Bu gördüğümüz kapıda kullanılan ahşap tamamen döneme ait ahşaptır. Çok az bir yenilenme söz konusudur. Dönemini de yansıtmaktadır” diye konuştu.

Hazine Koğuşu’nda “Hüsn-i Hat” sergisi yer alıyor

Kocaman, kapının onarılmasının ardından Hazine Koğuşu’nda önemli bir serginin ziyaretçilerle buluştuğunu söyleyerek, “Bu tarihi yapının arkasında Osmanlı’da çok önemli bir sanat olan hat sanatının en önemli eserleri, levhalar, hat eserleri, tezhipli minyatürlü eserler burada yer almaktadır. Yaklaşık 300’e yakın levha ve o levhaların sağlayan yazı takımları, el yazmaları, Kur’an-ı Kerimler benzeri, eserler burada yer almaktadır. Bunların bazıları bizzat padişahlar tarafından yazılmış olan levhalardır. Dönemin önemli hattatları tarafından yazılıp müzehhipleri tarafından süslemeleri yapılan eserler de yer almaktadır. Salı günleri hariç diğer günler Topkapı Sarayı 3’üncü avluda, mukaddes emanetlerin hemen yanında, bu levhalar ziyarete açılmıştır” ifadelerini kullandı.