Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü saat koleksiyonunun kapıları vatandaşların ziyaretine açıldı

Topkapı Sarayı’nın seçkin saat koleksiyonundaki 300’ü aşkın eser, "Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat" temasıyla bir araya getirildi. Osmanlı ustalarının eserleri ile Avrupa’nın eşsiz örnekleri ilk kez kapsamlı bir seçkiyle Saat Müzesi’nde ziyaretçilere açıldı.

Millî Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı’nın dünyanın sayılı koleksiyonları arasında gösterilen saatleri, Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi’nde yeniden hayat buldu. Saray’ın 2. avlusunda yer alan Müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle açıldı. Özgün yapısı korunan ve modern sergileme tekniklerine göre düzenlenen müzede saat koleksiyonunun yüzde 80’i ilk kez özel bir seçki halinde ziyaret edilebilecek. Saat Müzesinde, Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra Sultan 2. Abdülhamid’e armağan edilen Rus yapımı ‘grifon’ figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri gibi nadide örnekler yer alıyor.

Zengin koleksiyon, tematik yerleşim

Topkapı Sarayı Saat Müzesi’nde bir araya getirilen eserler, Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri gibi tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor. Türk saatçiliğine adanmış özel bölümde Osmanlı ustalarının tüm eserleri ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Vitrinlerde teknoloji ve tasarım bir arada

Saat Müzesi’nde yer alan eserler, mekanik yapıları ve estetik detaylarına göre özel olarak tasarlanmış vitrinlerde sergileniyor. Yaklaşık 3 buçuk metre yüksekliğindeki boy saatleri için özel teşhir alanları üretildi. Ağır oturtma saat ve altlıkları için özel kaideler tasarlandı. Cep saatleri bölümü ise spiral düzende asılmış eserleri ve vitrin önündeki dijital bilgilendirme ekranlarıyla yenilikçi bir anlayışla tasarlandı. Her bir saat, yüksek çözünürlüklü görsellerle eşleşen dijital etiketler üzerinden ziyaretçiye tanıtılıyor.

Zamanın izleri bugüne taşınıyor

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışma, Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu’nu adeta yeniden canlandırdı. İlk kez bu kadar kapsamlı bir yaklaşımla sergilenen eserler, teknik özellikleri, tarihi bağlamları ve sanatsal detaylarıyla bütünlüklü bir anlatım içeriyor. Bu büyük müze projesi sayesinde, zamanın izleri bugünün ziyaretçileriyle buluşuyor. Müze, Topkapı Sarayı’nın kapalı olduğu salı hariç her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.