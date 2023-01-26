Topkaya'dan Regaip Kandili mesajı

Alperen Ocakları Silivri İlçe Başkanı Ömer Topkaya, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Silivri Alperen Ocakları olarak ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.”

