Topkaya'dan Regaip Kandili mesajı
Alperen Ocakları Silivri İlçe Başkanı Ömer Topkaya, Regaip Kandili münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında 'bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur' dedi.
Alperen Ocakları Silivri İlçe Başkanı Ömer Topkaya, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Silivri Alperen Ocakları olarak ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.”