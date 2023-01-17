Topkaya 'Faaliyetlerimiz hızla devam etmektedir'

Alperen Ocakları İlçe Başkanı Ömer Topkaya, Silivrili gençler ve ailelerine seslenerek “Köklü mazisiyle Alperen Ocakları Silivri’mizde faaliyetlerine hızla devam etmektedir. 24 Kasım’da açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni ocak binamız her gün açık olup, birçok gencimizin uğradığı, ders çalıştığı, kitap okuduğu, zihinsel ve konsol oyunları oynadığı bir yuva haline gelmiştir. Doğada zaman geçirdiğimiz, halı sahada ter döktüğümüz faaliyetlerimizle de birlikteliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Uyuşturucu maddeden ve sarhoşluk verici içeceklerden gençlerimizi uzak tutmaya gayret gösteriyoruz. Ailelerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet ettiği Alperen Ocakları, her zaman eğitim, yardımlaşma, kültürel ve sportif faaliyetler yapmaya devam edecektir” dedi.