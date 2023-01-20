Toplanan atıklar Çınarkart'la paraya dönüşüyor

Çocuk Ödül Market Projesiyle vatandaşlar tarafından toplanan atıklar paraya dönüşüyor. Vatandaşların Çocuk Ödül Marketlerine getirdikleri atıklar için Çınarkartlarına para yüklenecek.

İzmit Belediyesi ile İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla yürütülen Çocuk Ödül Market Projesi gelişmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve mahalle muhtarları tarafından yürütülmekte olan Çocuk Ödül Market Projesi meyvelerini vermeye başladı. Ayrıca Çocuk Ödül Market Projesine Çınarkart entegre edildi. Çınarkart’ı olmayan vatandaşlar, Çocuk Ödül Marketlere getirdikleri ilk 5 kilo atık karşılığında Çınarkart’ı ücretsiz elde edebilecek. Vatandaşların Çocuk Ödül Marketlerine getirdikleri atıklar için Çınarkartlarına para yüklenecek. Çocuk Ödül Market Şubeleri, Şirintepe Muhtarlığı, Hacı Hızır Muhtarlığı, Çukurbağ Muhtarlığı, Alikahya Fatih Muhtarlığı, Yenişehir Muhtarlığı, Gündoğdu Muhtarlığı ve Akmeşe Muhtarlığı’nda olmak üzere 7 bölgede bulunmakta. Çocuk Ödül Marketi’nin Ocak ayının sonuna kadar ise Yahyakaptan Hanımeli Kültür Merkezi ve Ayazma Muhtarlığında da faaliyete geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar, kağıt, plastik, tekstil, cam, atık yağ, elektronik, metal, pil ve karışık ambalaj ile projeye katılabiliyor. Çınarkart ile ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Şu ana kadar 7 mahallede bu marketi açtık. Bu yıl itibari ile de 25 yerde daha bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. 370 üzerinde vatandaşımız çınar kart sahibi oldu. Bu kart İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan alanlarda da geçerli olacak. Çınarkart, alışverişin yanında aynı zamanda çevreci bir kart olma özelliğine de sahip. İzmit halkı güle güle kullansın" dedi.