Toplantıda yerel seçimler ele alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Merkez İlçe örgütü tarafından danışma kurulu toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve parti üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda yapılacak çalışmalara değinildi. Bilecik için CHP olarak yapacakları projeler ele alındı. Önümüzde yaklaşan yerel seçimlerde nasıl yol izleneceği konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmadan yola devam edeceklerini belirten Başkan Subaşı, "Güzel ve aydınlık yarınlar için Cumhuriyet Halk Partisi olarak durmadan yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.