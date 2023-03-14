Toplantının gündemi hayata geçirilen proje ve hizmetler oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, ilçeye yapılan hizmetleri ve projeleri anlatan Başkan Büyükakın, muhtarların sorunlarını dinledi, çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Muhtar Buluşmaları" çerçevesinde 12 ilçedeki mahalle muhtarıyla bir araya geliyor. İlk toplantı Gebzeli muhtarlarla, ikinci toplantı ise İzmit’te gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl ve muhtarlar katıldı.

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, muhtarlarla bir araya geldiklerini ve sohbet havasında istişarelerde bulunduklarını söyledi. Büyükakın, muhtarların mahallelerindeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik taleplerini imkanlar dahilinde yerine getirdiklerini ifade etti. Muhtarlık İşleri Dairesi’nin, muhtarların işlerini kolaylaştırmak için yoğun bir mesai harcadığını dile getiren Başkan Büyükakın, özellikle A Takımı’nın sahada sorunları hızlı bir şekilde çözerek, güzel çalışmalar yaptığını belirtti. Büyükakın, ilçeye yapılan hizmetleri ve projeleri de anlattı.

"Teyakkuza geçtik"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kocaeli Büyükşehir’in deprem anından itibaren teyakkuza geçtiğini ifade eden Başkan Büyükakın, afet bölgesinde arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına destek olunduğu bilgisini verdi. Antikkapı ekiplerinin de afet bölgesinde vatandaşların gıda ve temel ihtiyaçların karşıladıklarını aktaran Büyükakın, Hatay’ın Defne ilçesinde 20 gün içinde tamamlanan 54 yataklı Kocaeli Büyükşehir Defne Hastanesi’nde hasta kabulüne başlandığını bildirdi.

Başkan Büyükakın konuşmasının ardından muhtarların ihtiyaçlarını dinledi, çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu.