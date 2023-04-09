Toplu İftar geleneğini şehirde yaşatıyorlar

Burhaniye ilçesinde, genellikle kırsal kesimden gelen vatandaşların oturduğu Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen iftar yemeği yüzlerce vatandaşı buluşturdu. Sinan Kul’un öncülüğünde bir araya 10 ailenin hazırladığı yemekler sokakta kurulan masalarda ikram edildi.

Daha çok köylerde devam eden toplu iftar geleneği, Cumhuriyet Mahallesinde de yaşatılıyor. Oruçlar, ezanın okunması ile birlikte kadınların hazırladığı çeşit çeşit yemeklerle açılırken, sonunda da dua yapıldı. Konukları karşılayan Sinan Kul ve arkadaşları katılımcılara teşekkür etti. Toplu iftar geleneğini yaşatmaya kararlı olduklarını anlatan Sinan Kul, “Pek çok köyümüzde toplu iftar gelenekleri devam ediyor. Bizde burada geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz, Bu yılda iftarımızı yaptık. Destek olan arkadaşlarımıza ve iftarımıza katılanlara teşekkür ediyoruz” dedi. Mehmet Öktemer’de, “Toplu iftar geleneğini devam ettiren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum” dedi. Cumhuriyet Mahallesindeki iftara, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile yönetim kurulu üyelerinden Metin Bilgiç, Raif Çokçetin, Latif Mete, Gençlik Kolları Başkanı Onur Karadağ, Kadın Kolları yönetiminden Halide İkbal Adaş, Ören Mahalle temsilcisi Hamdi Mengi ve yüzlerce vatandaş katıldı.