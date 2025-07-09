Toplu taşımada klima denetimi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki klima sistemlerini rutin olarak denetliyor. Vatandaşların sağlığı ve konforu için gerçekleştirilen denetimlerde uyarıları dikkate almayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarından yararlanan vatandaşların konforunu sağlamak için her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından Kocaeli genelindeki toplu taşıma araçlarında klima sistemlerinin denetimleri gerçekleştiriyor. Yürütülen denetimler vatandaş sağlığının ve konforunun korunması açısından büyük önem taşıyor.

Günde 200 araç denetleniyor

Kocaeli sınırları içinde hizmet veren özel halk otobüslerinde klima sistemlerini denetleyen ekipler, günlük rutin olarak 200 araca binerek inceleme yapıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetim sırasında klimaların yeterli düzeyde soğutma yapıp yapmadığını, bakımlarının zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol ederek otobüs şoförlerine uyarıda bulunuyor. Düzenli olarak yapılacak denetimlerde uyarıları dikkate almayan kişilere ise cezai işlem uygulanıyor.